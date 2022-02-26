Запад решил заморозить активы Банка России

ЕС и США решили заблокировать активы Банка России, до российского ЦБ под западные санкции попадали центробанки Ирана, Сирии, Афганистана, Венесуэлы

О планах ввести ограничительные меры, «которые не позволят Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций», объявили в совместном заявлении лидеры Евросоюза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.

Юридически точных формулировок этих ограничений пока нет, однако из заявлений западных лидеров следует, что, скорее всего, речь не идет о полных блокирующих санкциях (как в отношении банка ВТБ и ряда других банков), передает РБК.

Об обсуждении заморозки внешних активов ЦБ, номинированных в долларах, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Глава комитета по международным отношениям сената США Боб Менендес на этой неделе призвал администрацию президента США Джо Байдена наложить санкции на российский Центробанк. Как написал в Twitter бывший координатор санкций в Госдепартаменте США Дэниел Фрид, санкции против Центробанка — это «верхняя ступень на эскалаторе финансовых санкций».

По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте), сообщал ЦБ. На 1 февраля $311 млрд резервов были размещены в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в банках за рубежом.

Еще $132 млрд хранилось в золоте на территории России (почти 74 млн тройских унций), порядка $30 млрд — в резервах в Международном валютном фонде (МВФ) и специальных правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ).