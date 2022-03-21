Совмин РБ установил размер оплаты за апостиль в 2022 году

Совмин Беларуси постановлением №148 от 21 марта 2022 года установил ставки сбора и пошлин за проставление апостиля в 2022 году.

Ставка консульского сбора при обращении в главное консульское управление МИД за легализацию официального документа составит 1 базовую величину, проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории РБ - 5 базовых величин.

Ставка государственной пошлины за проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь, составляет 5 базовых величин.