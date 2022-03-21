Последнее обновление: 21.03.2022 23:33

OneWeb и SpaceX подписали соглашение о выводе спутников на орбиту

Британская компания OneWeb подписала соглашение о выведении спутников на орбиту с американской аэрокосмической компанией SpaceX, сообщается на сайте компании в понедельник.

"OneWeb, компания, занимающаяся выведением спутников связи на низкую околоземную орбиту, объявила о подписании контракта со SpaceX, что позволит возобновить запуск спутников OneWeb", - говорится в сообщении.

По информации компании, первый запуск совместно со SpaceX ожидается в 2022 году, передает Интерфакс.

Как отмечается в сообщении, на данный момент группировка насчитывает 428 спутников, что составляет две трети от запланированного числа. По данным компании, существующая сеть доступна "для самых отдаленных уголков мира выше 50 градусов северной широты".

Компания OneWeb 3 марта заявила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур после того, как глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация может отменить запланированный на 5 марта пуск спутников компании OneWeb с Байконура, если не получит гарантий, что их не будут использовать в военных целях.



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