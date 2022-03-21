США не будут вводить войска в Украину, но поддержат участие членов НАТО

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфлид считает маловероятным участие американских войск в составе миротворческого контингента ООН в Украине.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Она уточнила, что во время визита Польши американский президент будет обсуждать с польским коллегой вопрос введения миротворцев в Украину, где идет война с Россией.

Дипломат отметила, что Соединенные Штаты вряд ли примут в этом участие, но поддержат союзников по НАТО, которые такое решение примут.

США не видят шансов на прорыв в переговорах Украины со страной-агрессором. Томас-Гринфлид назвала их "односторонними": "Не похоже, чтобы россияне были склонны к дипломатическому решению".