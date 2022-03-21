Байден посетит Польшу для переговоров по Украине

Белый дом заявил, что президент США Джо Байден посетит Польшу на этой неделе для обсуждения Украины.

Как отмечается в сообщении Белого дома, в пятницу, 25 марта, Байден отправится в Варшаву, где проведет двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Его поездка состоится на следующий день после того, как он встретится с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами Европейского Союза в Брюсселе для обсуждения международных усилий по поддержке Украины после вторжения России, передает УНИАН.

"Президенты обсудят, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис прав человека, вызванный неоправданной и непровоцированной войной России против Украины", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.