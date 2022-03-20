В Британии создано подразделение по борьбе с кремлевской дезинформацией

В Великобритании по распоряжению главы МИД Лиз Трасс создано новое правительственное подразделение по борьбе с кремлевской дезинформацией.

Об этом сообщает газета Telegraph, передает BBC.

Эта сводная рабочая группа под названием "Правительственная информационная ячейка" (Government Information Cell, GIC) была создана в феврале, перед самым вторжением России на территорию Украины, и координируется двумя ведомствами - министерством иностранных дел и министерством обороны.

В состав подразделения вошли 35 сотрудников МИД, МВД, министерства обороны и других правительственных структур.

В задачи GIC входит анализ исходящей от Москвы дезинформации, консультирование министерств и ведомств и подготовка отчетов для рассылки союзникам по НАТО и из ЕС, а также членам альянса разведок “Пять глаз” (помимо самой Британии это Австралия, Канада, Новая Зеландия и США).

Кроме того, как пишет Telegraph, британцы решили, что, раз российские власти заблокировали "Фейсбук" и "Твиттер", а большинство россиян с предубеждением относится к информации напрямую от британских властей, то нужно попытаться провести заявления официальных лиц Британии в виде рекламы, в частности, в социальной сети VK и других.

Каким образом британцы собираются даже в форме рекламы ускользать от внимания российской цензуры в лице Роскомнадзора, Telegraph не поясняет.