США предлагали Турции отдать Украине С-400

США неформально предлагали Турции отдать Украине зенитные комплексы С-400 российского производства, из-за покупки которых Анкара в свое время поссорилась с Вашингтоном.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.

Этот вопрос поднимался, в частности, во время мартовского визита заместителя госсекретаря Уэнди Шерман в Турцию. Впрочем, идея изначально была обречена на провал.

"Турецкие источники и аналитики говорят, что Турция не стала бы даже рассматривать подобное предложение по разным причинам, от сложностей технического характера, связанных с развертыванием и применением С-400 в Украине, до политических проблем в отношениях с Москвой", - пишет агентство.