Украина приостановила деятельность 11 политических партий

Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность 11 политических партий на время военного положения, введенного из-за российского военного вторжения в Украину.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, решение принято с учетом «связи некоторых политических структур» с Россией.

Приостановлена деятельность следующих партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; Прогрессивная социалистическая партия Украины; Социалистическая партия Украины; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».

Зеленский заявил, что Минюсту Украины поручено немедленно обеспечить прекращение деятельности этих партий. Президент пообещал, что «любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, но получит жесткий ответ».