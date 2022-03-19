Нидерланды и Германия поставят Словакии системы Patriot

Правительство Нидерландов в пятницу заявило, что отправит систему противоракетной обороны Patriot в словацкий Слиач, как часть мер НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе.

"Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым", - заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

Германия также направляет в Словакию две системы Patriot, сообщает Reuters.

По просьбе Украины предоставить системы ПВО, Словакия готова предоставить вооружение, но если что-то получит на замену.

Один из видов вооружений (наряду с истребителями Миг-29), которые Украина пока безуспешно просит у своих западных союзников, - это системы ПВО российского производства С-300.

Системы С-300 среди стран НАТО есть у Словакии и Болгарии. Но проблема та же, что и с "мигами", - Братислава и София в принципе не против, но хотят получить какую-то замену этому оружию.