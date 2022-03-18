Последнее обновление: 18.03.2022 13:59

Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов

МИД Болгарии объявил десять российский дипломатов персонами нон грата, Им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

«По информации компетентных органов, указанные сотрудники посольства России в Болгарии осуществляли на территории республики деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

В связи с этим замминистра иностранных дел Болгарии вручил соответствующую ноту послу России в республике Элеоноре Митрофановой, передает РБК.

В решении Софии указана обычная формулировка — деятельность, несовместимая со статусом дипломатов, сообщила ТАСС Митрофанова. «Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — заявила она.



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