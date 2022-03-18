Президент США Джо Байден назвал Путина «диктатором-убийцей и головорезом» «ведет аморальную войну против народа Украины».

Об этом он заявил во время выступления на ежегодном обеде по случаю Дня Святого Патрика.

"Диктатор-убийца, чистой воды головорез, который ведет аморальную войну против народа Украины", - сказал Байден.

По словам Байдена, мир столкнулся с «переломным моментом в истории», который происходит каждые несколько поколений.

«Я думаю, мы находимся в настоящей борьбе между автократиями и демократиями», — сказал он.

Накануне, 16 марта, президент США назвал Путина военным преступником.