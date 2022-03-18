Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против России

Япония введет санкции против 15 российских физлиц и девяти организаций, включая должностных лиц оборонного сектора и государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт", пишет Reuters.

Под санкции, предусматривающие замораживание активов, попали, в том числе официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, олигарх Сулейман Керимов, восемь заместителей министра обороны РФ. Среди компаний санкции введены против "Рособоронэкспорта", "Вертолетов России", Объединенной авиастроительной корпорации, "Уралвагонзавода" и других.

В целом после вторжения РФ в Украину Япония ввела санкции против 76 человек, семи банков и 12 других организаций в России.

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 13 россиян, сообщает МИД страны. Среди них - президент Владимир Путин и 12 членов Совбеза РФ, один банк и 18 других организаций.

Санкции предусматривают запрет сотрудничества с ними, замораживание активов и запрет судам и самолетам въезжать в страну. Кроме того, Новая Зеландия запретила въезд еще 364 политикам и военным.

В свою очередь Австралия вводит санкции против еще 11 российских банков и государственных учреждений, обслуживающих суверенный долг России, сообщает МИД этой страны.

Вместе они составляют примерно 80% всех банковских активов РФ, и включают "Сбербанк", "Газпромбанк", "ВЭБ", "ВТБ", "Россельхозбанк", "Совкомбанк", "Новикомбанк", "Альфа-Банк" и "Кредитный банк Москвы".

Австралия также усилила санкционное давление на олигархов, приближенных к Владимиру Путину.

"Кроме 41 олигарха и ближайших родственников, о которых мы уже ввели целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки, Австралия теперь добавила двух миллиардеров, связанных с бизнес-интересами в Австралии - Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга", - говорится в сообщении.