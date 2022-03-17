Последнее обновление: 17.03.2022 19:25

Украина просит Японию предоставить спутниковые данные

Украина попросила Японию предоставить спутниковые снимки, чтобы помочь ей в борьбе с российскими войсками.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.

Япония использует спутники, которые имеют возможность снимать как днем, так и ночью, а также через облака и другие препятствия в атмосфере. Руководят ими японское правительство и частные компании.

Агентство по нацбезопасности должно решить, предоставлять ли изображение высокого разрешения Украине, будет ли такое решение политически приемлемым и разрешенным согласно действующему законодательству.

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