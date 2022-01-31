Беларусь за 2021 год сократила внешний госдолг на $400 млн.

Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 января 2022 года составил $18,2 млрд. и уменьшился с начала года на $0,4 млрд. или на 1,9%.

«В 2021 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1273,1 млн. долларов США, погашение внешнего государственного долга составило $1609,0 млн.», - сообщил Минфин РБ.

Ведомство не уточняет в своем сообщении, что сокращение внешнего госдолга стало возможным не только благодаря внешних займам, но и за счет благоприятной конъюнктуре экспортных цен, СДР МВФ и непрозрачным валютным заимствованиям на внутреннем рынке.

За счет последнего внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2022 года увеличился с начала года на 2,0 млрд. рублей или на 19,9% и составил 11,8 млрд. рублей.

«В 2021 году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $1237,8 млн. и 191,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $333,1 млн. и 145,0 млн. рублей», - говорится в сообщении.

В целом, государственный долг Беларуси на 1 января 2022 года составил 58,3 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,5 млрд. рублей или на 0,9%.