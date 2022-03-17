Россия угрожает Боснии украинским сценарием

Босния и Герцеговина имеет право решать, быть ли членом НАТО, но Россия оставляет за собой право реагировать на такое развитие событий.

Такое заявление позволил себе посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в эфире боснийского телеканала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил Калабухов.

Он отметил, что не думает, что "в какой-то фантазии, в какой-то реальности БиГ становится членом НАТО", потому что в стране "нет консенсуса, и БиГ не будет так легко принять решение при этих обстоятельствах".

По словам посла РФ, пока у России нет плана действий по БиГ, и Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ в БиГ.

"Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ", которые он выразил, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, подчеркнул Комшич. "Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно неприемлемо для Боснии и Герцеговины", - подчеркнул глава Президиума БиГ.

Комшич отметил, что решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не поводом для нападения на Боснию и Герцеговину.

"Как глава Президиума БиГ я обязан осудить и отвергнуть угрозы, являющиеся не только угрозой Боснии и Герцеговине, но и угрозой мира и стабильности на Западных Балканах", – сказал Комшич.

Босния и Герцеговина была приглашена НАТО присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в 2010 году.

В то же время, сербская часть БиГ, Республика Сербская, в 2017 году провозгласила свой военный нейтралитет.