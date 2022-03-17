Последнее обновление: 17.03.2022 13:39

Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной

Сейм Литвы призвал Организацию Объединенных Наций немедленно принять меры по введению бесполетной зоны над Украиной, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

Резолюцию, внесенную вице-спикером Сейма, одобрили единогласно. сообщает LRT.

В ней призывают парламенты демократических стран, до того, как будут приняты все технические решения о бесполетной зоне, попытаться организовать через механизмы ООН или усилиями готовых на это стран гуманитарные коридоры для людей, оказавшихся на оккупированной территории и в зоне боевых действий и "закрыть небо" над этими зонами, украинскими АЭС и хранилищами ядерных отходов.

Также депутаты призывают коллег из других стран работать над новыми санкциями против РФ и Беларуси и закрывать свои аэродромы и порты для российских самолетов и судов, а также позаботиться, что лица, помогающие обойти санкции, также попадали под ограничительные меры.

Отдельно предлагают объявить бойкот "Сербским авиалиниям" из-за того, что они стали маршрутом обхода санкций для россиян.

Страны ЕС призывают мобилизовать максимальную политическую поддержку для Украины и поспособствовать скорейшему предоставлению Украине статуса страны-кандидата и начать переговоры о членстве.

На прошлой неделе резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной одобрил парламент Эстонии.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование