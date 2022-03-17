Президент Молдовы: Россия должна вывести войска из Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду после объявления ПАСЕ Приднестровья «территорией, оккупированной Российской Федерацией» потребовала от Москвы вывода российских войск из региона.

"Это решение касалось Украины и касалось конкретной ситуации в Украине, особенно военной агрессии Российской Федерации против Украины. В отношении этой поправки Республика Молдова ясно дала понять, что Российская Федерация призвана играть ключевую роль во всем, что касается приднестровского конфликта. С самого начала этого конфликта и всего того, что произошло и происходит по сей день. Я всегда говорила и требовала вывода российских войск из Приднестровья. Мы требовали и требуем ликвидации боеприпасов с левобережья Днестра и продолжаем выступать за мирное разрешение этого конфликта и сделаем все, чтобы найти и претворить в жизнь дипломатическое, политическое, мирное решение", - сказала Санду.

«Резолюция Парламентской ассамблеи имеет значение политического заявления, но приднестровский вопрос — это молдавский вопрос, он должен решаться здесь, в международно признанных форматах, с соблюдением территориального суверенитета и целостности и без ущерба для проевропейского курса Республики Молдова", - сказал Йоханнис.