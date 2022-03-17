Последнее обновление: 17.03.2022 12:35

МИД Турции: Аннексия Крыма противоречит международному праву

МИД Турции выразил поддержку Украине по поводу 8-й годовщины аннексии Крыма, заявив, что это противоречит международному праву.

"Турция и международное сообщество не признают этот акт, который является явным нарушением международного права. Мы будем продолжать внимательно следить за событиями в Крыму, в частности за ситуацией крымскотатарских турков, которые являются одними из основных жителей полуострова. По этому случаю мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, стратегического партнера Турции", - говорится в сообщении МИД Турции.



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