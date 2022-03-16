Последнее обновление: 16.03.2022 11:11

Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, которая направлена на пропаганду действий России.

Согласно закону запрещено оправдывать российскую агрессию и представлять ее как "гражданскую войну", прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми".

Запрещается оправдание, признание правомерными, опровержение вооруженной агрессии России против Украины в 2014 году.

Запрещено употребление терминов "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".

За оправдание, отрицание и прославление агрессии России предусмотрена уголовная ответственность.

Действие указа распространяется на политические партии и общественные организации.



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