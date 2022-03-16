Польша считает необходимым введение миротворцев в Украину

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о необходимости введения миротворческой миссии в Украину.

Об этом Качиньский сказал в Киеве во время брифинга главы польского правительства Матеуша Моравецкого, премьер-министра Чехии Петра Фиалы и премьер-министра Словении Янеза Янша, передает УНИАН.

"Мы хотим выразить свою поддержку, но не только на словах, но и в делах. Потому что и в Европейском Союзе, и в НАТО, мы все должны увидеть те последствия, к которым может привести то, что сейчас разворачивается в Украине", - сказал Качиньский.

"Это все имеет последствия, потому что мы разделяем ценности, - и НАТО, и Евросоюз. Мы говорим о том, что возможно необходимо вводить миротворческую миссию на территорию Украины с тем, чтобы она помогала не только в гуманитарных вопросах, но и защищать землю Украины, потому что Украина и Европейский Союз, мы все, как и демократический мир, разделяем одни и те же ценности", - заявил Качиньский.