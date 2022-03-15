Суд в Москве приговорил редактора Первого канала к штрафу

Останкинский суд Москвы признал виновной в административном правонарушении сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, задержанную накануне за демонстрацию антивоенного плаката в прямом эфире, и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Судья сочла вину журналистки подтвержденной протоколами, рапортом сотрудника полиции о мониторинге сети интернет и прочими материалами.

Фактически Овсянникова взяла на себя роль организатора публичного мероприятия, заявила она. При этом в приговоре речь идет не об антивоенной акции, а о распространенном журналисткой видеообращении.

“Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Это действительно очень сложные дни в моей жизни. Я провела двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи", - сказала Овсянникова после суда.