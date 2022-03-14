Россия и Индия попробуют торговать за рубли и рупии

Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах, сообщила газета Mint со ссылкой на двух собеседников в индийском правительстве.

Это позволит индийским экспортерам получать оплату за поставки в Россию в рупиях, а не в долларах или евро.

Кроме того, рассматривается вариант с выбором третей базовой валюты для расчетов. «Мы можем рассмотреть систему плавающего обменного курса. За точку отсчета можно взять третью валюту, возможно юань», — сказал один из собеседников газеты.

Однако, по его словам, рассматриваемый механизм не потребует привязки обменного курса к какой-либо валюте.

Если соглашение будет достигнуто, российский банк должен будет открыть счет в индийском банке, а индийский банк — открыть счет в России. Какие именно банки будут участвовать в сделке, пока не известно, передает РБК.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, также рассчитывает на покупку нефти в России по сниженной ставке. Чтобы нарастить закупки, Индия работает над решением ключевых вопросов, таких как возможность страховать суда, которые ее могут транспортировать, а также оборудование на индийских заводах, где эту нефть можно переработать.

Mint указывает, что механизм оплаты в рупиях с Россией уже использовался «в небольших масштабах», например для поставок чая. Как отмечает издание, торговля в национальных валютах имеет большое значение для двух стран, так как Индия закупает в России оборонную продукцию и продукцию для ядерной энергетики. Россия, в свою очередь, импортирует из Индии фармацевтические и сельскохозяйственные товары, а также продукцию для отрасли машиностроения. Платежи на сумму около $500 млн индийским экспортерам за товары, уже отправленные в Москву, сейчас заблокированы, указывает газета.