Российские вузы лишены международной аккредитации

AACSB (Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ), Business Graduates Association (Ассоциация выпускников бизнес школ), AMBA (Ассоциация MBA программ) и EFMD (Глобальная сеть бизнес-школ, компаний и ассоциаций, занимающихся развитием менеджмента) отзывают аккредитацию у всех российских университетов.

«Мы глубоко обеспокоены быстро обостряющимся гуманитарным кризисом в результате российского вторжения в Украину, и мы полны решимости поддерживать наши украинские бизнес-школы и их сотрудников, преподавателей и студентов в их защите своего образа жизни и суверенитета», - говорится в совместном заявлении перечисленных организаций.

«Наши коллеги в российских университетах, которые на протяжении многих лет активными участниками наших глобальных сетей, оказались в беспрецедентном и крайне сложном положении из-за решений и действий своего правительства. Тем не менее, мы приняли коллективное решение приостановить всю деятельность по членству и аккредитации российских учреждений до дальнейшего уведомления», - отмечается в сообщении.