Минздрав РБ: Лекарств в стране хватит минимум на 3 месяца

Министр здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич подтвердил, что спрос на лекарства за последние 2 недели вырос на 25%, однако заверил, что страна без лекарств не останется.

«…конечно, разные опасения в связи с обстановкой в мире, у людей могут возникать. Это выразилось даже в том, что за последние две недели рост товарооборота аптечной сети составил 25%», - констатировал министр.

«…у нас есть хорошие запасы продукции на складах, остатков хватит на 3-6 месяцев минимум. Сбоев в плане медикаментов у нас не будет. Более того, наша промышленность выпускает более 50% отечественных препаратов, а это позволяет иметь подушку безопасности, которая и является индикатором национальной безопасности», - заявил Пиневич.

«Более того, с зарубежными поставщиками проговорены все контракты, ни один не отказался от поставок заявленных медикаментов в Беларусь», - утверждает чиновник.