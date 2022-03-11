Власти Беларуси по традиции окажут неденежную поддержку «реальному» сектору экономики

Белорусские власти намерены принять законодательные акты об оказании поддержки реальному сектору экономики в условиях ужесточающихся санкций.

По традиции, меры носят нефинансовый характер, хотя власти называют в том числе и «финансовой поддержкой».

"В настоящее время правительством разрабатываются проекты нормативных правовых актов, которые обеспечат финансовую поддержку реального сектора экономики, а также снизят административную нагрузку на бизнес и его издержки», - сообщил министр экономики Александр Червяков на встрече с руководством промышленных госпредприятий.

«Среди основных мер, во-первых, максимальное исключение проверок контролирующими органами и декриминализация экономических правонарушений. Во-вторых, право на рассрочки либо отсрочки налоговых и арендных платежей. В-третьих, продление сроков действия разрешительных документов и справок", - уточнил министр, чего ждать бизнесу страны в текущих условиях.