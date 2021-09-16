Последнее обновление: 16.09.2021 08:05

Лукашенко утвердил программу инновационного развития на 2021-2025 годы

В Беларуси указом №348 от 15 сентября 2021 года утверждена Государственная программа инновационного развития на 2021-2025 годы.

Согласно документу, к 2025 году планируется создание около 100 высокодоходных экспортно-ориентированных производств, увеличение удельного веса инновационно активных организаций обрабатывающей промышленности до 30,5%, объема экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции до $18,3 млрд.

«Перечень проектов программы по созданию новых производств утверждается Советом Министров и будет ежегодно дополняться. Данные проекты признаются инвестиционными, предусмотрена государственная поддержка их реализации путем налогового и таможенного стимулирования», - сказано в официальном комментарии к указу.

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