Последнее обновление: 10.06.2022 13:51

В Беларуси предприятия и ИП смогут временно не начислять амортизацию

Совмин Беларуси своим постановлением предоставил организациям и индивидуальным предпринимателям право с 1 июля временно не начислять амортизацию, сообщила пресс-служба правительства.

«Документ предполагает в качестве временной меры предоставление права организациям и индивидуальным предпринимателям не начислять амортизацию с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2023 года», - говорится в сообщении.

«Исключение амортизации из состава затрат позволит снизить себестоимость производимой продукции, обеспечив повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования», - сказано в сообщении.

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