Последнее обновление: 11.03.2022 11:23

Правительство Словакии одобрило размещение войск НАТО

Правительство Словакии приняло решение разместить в стране более 2000 военнослужащих НАТО в рамках инициативы усиления обороноспособности восточного фланга Альянса.

Батальон усиленного передового присутствия (EFP) должен состоять из 600 солдат из Чехии, 200 голландцев, 100 поляков, 400 американцев и 700 немцев.

Решение правительства еще предстоит утвердить парламенту, сообщает «Европейская правда».

Силы EFP были основаны после аннексии Крыма с Россией и уже присутствуют в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.



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