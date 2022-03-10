Четырехкратный чемпион F1 раскрасил шлем в цвета Украины

Титулованный немецкий пилот команды F1 Aston Martin Себастьян Феттель выразил солидарность с Украиной из-за нападения на страну российских войск/

Феттель уже несколько раз комментировал российскую агрессию и рассказывал о страданиях украинского народа из-за одного безумца. На этот раз Феттель решил раскрасить свой шлем.

Шлем выполнен в белом цвете с флагом Украины, а также надписью "Нет войне" и знаком мира. На верхней части шлема Феттеля еще изображен текст песни Джона Леннона "Imagine".

Тем временем, в четверг стало известно, что руководство "Формулы-1" расторгло соглашение с "Матч ТВ" о показе гонок.

"Телеканал "Матч ТВ" получил уведомление о расторжении соглашения о показе "Формулы-1". К сожалению, сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет", - сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

Ранее на фоне событий на Украине "Формула-1" отменила Гран-при России, а американская команда Haas расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным и спонсорский контракт с Уралхимом.