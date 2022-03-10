Канада ввела очередную порцию санкций против режима Лукашенко

Власти Канада приняли очередную порцию санкций против режима Лукашенко, добавив в санкционные списки 19 физических и 24 юридических лиц.
В частности, в санкционный список включены Инна Олексина, Виталий Олексин, Александр Шатров, Денис Микушев, Вячеслав Тулейко, Игорь Кабушев, Игорь Карпенко, Григорий Азаренок, Людмила Гладкая, Игорь Тур, Екатерина Смушкович, Иван Головатый, Анатолий Маркевич, Валерий Иванов, Александр Вольфович, Дмитрий Пантус, Вячеслав Рассалай, Алексей Римашевский, Александр Ветеневич.
Также, санкции Канады введены в отношении Абсолютбанка, Амкадора, Беларуськалия, Белорусской калийной компании, Нафтана, табачной фабрики «Неман», МТЗ, Белнефтехима, Emirates Blue Sky, Dubai Water Front, Белинвестбанка, Белбизнеслизинга, Белинвест-инжиниринга, Дабрабыта, Госкомвоенпрома, Интеграла, 24х7 Паноптес, Синезис, Sohra Групп, Интер Тобакко, МЗКТ, НПООО «ОКБ ТСП», 558 авиационного ремонтного завода, Минотор-Сервиса.