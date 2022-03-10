В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink

В Украину доставили еще одну партию станций спутникового интернета Starlink, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"И лично меня вдохновляет, что такой человек, как Илон Маск держит свое слово, быстро реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике", - сообщил Федоров.

По словам самого Маска, вместе со станциями Starlink в Украину были отправлены адаптеры питания для автомобильных прикуривателей, солнечные/аккумуляторные блоки и генераторы для мест, где нет электричества.