США предупредили Китай о санкциях за поддержку России

Министр торговли США Джина Раймондо пригрозила китайским компаниям запретом доступа к необходимым американским технологиям, если они будут нарушать санкции против России.

Как пишет The New York Times, Раймондо заявила, что администрация Байдена может прекратить доступ SMIC и других китайских производителей чипов к инструментам и программному обеспечению, производимым в США, важными для создания самых современных чипов, передает УНИАН.

"Они имеют собственные интересы не поставлять этот материал в Россию», – сказала Раймондо. – Так они делают это не от доброты своего сердца".

По данным NYT, США могут "по сути закрыть" любую китайскую компанию, которая нарушает запрет на экспорт чипов в России и Беларуси.

Издание напоминает, что до вторжения в Украину Россия покупала большинство чипов у Китая.