ЕС отключит три белорусских банка от SWIFT

Европейский союз планирует отключить три белорусских банка от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Кроме того, санкции будут введены в отношении нескольких российских бизнесменов и парламентариев.

По данным агентства, новые санкции также предполагают запрет экспорта морских технологий в Россию и мониторинг рынка криптовалют во избежание использования их для обхода европейских ограничительных мер.

Указанные рестрикции планируется обсудить уже сегодня на встрече постоянных представителей ЕС.