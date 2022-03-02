Премьер РБ: Отключение российских банков от SWIFT ударило по расчетам белорусских предприятий

Санкции в отношении ряда российских банков, включая реализованное отключение от SWIFT серьезно ударило по банковской системе Беларуси и международным расчетам белорусских предприятий, признал сегодня премьер РБ Роман Головченко.

«…введение масштабных санкций против российских банков и анонсированное, а уже и реализованное отключение их от системы SWIFT существенно усложняет или делает невозможным проведение платежей через их корреспондентские счета», - констатировал премьер.

«Прошу Нацбанк и всю банковскую систему максимально работать над установлением каналов проведения платежей, помогать нашим предприятиям в проведении международных расчетов", - обратился Головченко к руководству НБ РБ.

Он поручил Банку развития и Агентству внешнеэкономической деятельности внести предложения по возможным новым схемам работы.