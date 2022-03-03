Последнее обновление: 03.03.2022 13:36

ЕС рассматривает возможность отключения белорусских банков от SWIFT

Европейский союз обсуждает возможность отключения белорусских банков от международной межбанковской системы SWIFT по примеру семи российских банков.

То есть, речь, скорее всего, идет об отключении тех белорусских банков, в отношении которых уже введены санкции.

"Что касается SWIFT, то сейчас мы рассматриваем аналогичные шаги в отношении финансового сектора Беларуси, но учитываем, что SWIFT не имеет такой стратегической важности для белорусской экономики, как для российской", - цитирует Reuters представителя ЕС.

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