Украина согласовала коридор для эвакуации из Сум в Полтаву

Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум, объявлен режим тишины, сообщила министр по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Эвакуация жителей Сум будет происходить только по одному маршруту: Сумы - Голубовка - Лохвица - Лубны - Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались, передает УНИАН.

Украинская сторона получила информацию о том, что россияне планируют срыв эвакуации, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать несогласованным путем.

Верещук призвала россиян отказаться от попыток сорвать согласованный процесс.

Украина намерена эвакуировать в Полтаву мирных жителей, в том числе иностранных студентов. В частности, граждан Индии и Китая.

Жителям, которые остаются в городе, передадут продукты питания и медикаменты.

По всему маршруту должны быть убраны любые препятствия для движения колонн. Колонна с гуманитарными грузами для Сум будет двигаться по маршруту Лохвица-Андриящовка-Ромны-Недригайлов-Сумы.

Граждане могут эвакуироваться на собственных автомобилях за автобусной колонной.