IBM приостановила работу в России

Американская технологическая корпорация IBM объявила, что на время прекращает деятельность в России.

«Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России», — заявил гендиректор компании Арвинд Кришна, передает РБК.

6 марта IBM сообщила, что прекращает продажу программного обеспечения в России и сотрудничество с российскими оборонными предприятиями. По словам Кришны, с такой инициативой выступили сотрудники.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине. Глава компании сообщил, что IBM помогает сотрудникам покинуть страну, и собирается направить взносы в фонды для помощи беженцам.