Последнее обновление: 08.03.2022 18:37

IBM приостановила работу в России

Американская технологическая корпорация IBM объявила, что на время прекращает деятельность в России.

«Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России», — заявил гендиректор компании Арвинд Кришна, передает РБК.

6 марта IBM сообщила, что прекращает продажу программного обеспечения в России и сотрудничество с российскими оборонными предприятиями. По словам Кришны, с такой инициативой выступили сотрудники.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине. Глава компании сообщил, что IBM помогает сотрудникам покинуть страну, и собирается направить взносы в фонды для помощи беженцам.

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