Последнее обновление: 21.08.2023 15:37

Все используемые в России SIM-карты обяжут производить на российских заводах

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минпромторгом, в России с 2025 года банковские карты, пропуски и другие типы smart-документов должны будут производиться внутри страны. Об этом сообщают российские медиа.

При этом с 1 марта 2026 года аналогичные меры будут распространяться и на SIM-карты.

Документ разрабатывался совместно с 19 российскими производителями радиочастотных меток, в числе которых «Микрон», «Гознак», «Ангстрем», «НМ-тех», НИИМЭ.

Пока основными поставщиками SIM-карт в РФ выступают Индия и Китай, смарт-карт – КНР.

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