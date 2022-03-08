ЕС приостанавливает сотрудничество с российскими организациями в сфере науки и инноваций

В знак солидарности с Украиной Комиссия ЕС приостанавливает любое сотрудничество с российскими организациями в области исследований, науки и инноваций, а также не будет заключать новых контрактов и соглашений в рамках программы "Горизонт Европа".

Об этом заявила еврокомиссар Мария Габриэль, передает УНИАН.

"Выплаты по действующим контрактам уже приостанавливаются. Все текущие проекты в рамках программ "Горизонт Европа" и "Горизонт 2020", в которых принимают участие российские исследовательские организации, сейчас тщательно проверяются", - говорится в сообщении.

В то же время Габриэль поручила ввести максимальную гибкость в реализации проектов Erasmus+ в отношении украинских студентов и работников украинских ЗВО.