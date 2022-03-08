Европейские страны ввели бесплатный ж/д проезд для украинцев

Многие европейские страны сделали бесплатным проезд по железной дороге для граждан Украины, чтобы воспользоваться предложением достаточно предъявить украинский паспорт.
Австрия: проезд в муниципальном транспорте Вены.
Бельгия: Бесплатный проезд на поездах SNCB в любой пункт назначения в Бельгии и за её пределами. Для бесплатного проезда на скоростных поездах TGV и Thalys обращайтесь в международные кассы SNCB для получения специального билета. Для проезда на скоростных поездах Eurostar – к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.
Венгрия: Бесплатный проезд на поездах MAV-START по всей территории Венгрии.
Грузия: Бесплатный проезд по всем маршрутам.
Германия: Deutche Bahn бесплатно перевозит украинских беженцев всеми поездами дальнего сообщения из Польши в Германию.
Нидерланды: Бесплатный дневной билет, действующий 24 часа на любой поезд. Бесплатные внутренние перевозки осуществляются 2 классом в поездах категории эконом TLK и IC PKP Intercity. Перед поездкой пассажирам нужно получить бесплатный билет на кассе или у кондуктора.
Словакия: Бесплатно возят железнодорожная компания Словацкой Республики (ZSSK) и автобусный перевозчик Slovak Lines.
Финляндия: Финский ж/д перевозчик VR.
Франция: Бесплатный проезд на поездах SNFC.
Чехия: Leo Express и CD. CD также выполняет гуманитарные рейсы от польско-украинской и словацко-украинской границ в Чехию.