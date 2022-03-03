Президент Молдавии подписала заявку на вступление в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление в Евросоюз, документ также подписали премьер Молдавии Наталья Гаврилица и спикер парламента Игорь Гросу.

Санду заявила, что граждане Молдавии доказали, что они являются зрелым народом, поскольку не позволили установиться в стране тирании, передает РБК.

«Сейчас, в дни войны в Украине, мы оказываем помощь приезжим, которые бегут от беды. Мы сохраняем нейтралитет и остаемся спокойными и благоразумными», — сказала она.

«У Республики Молдова должен быть четкий европейский путь. Граждане выбрали этот вариант, они видят будущее нашей страны в ЕС, мы знаем, какие шаги нужно предпринять, и мы готовы работать. Мы будем шаг за шагом строить будущее наших граждан», — добавила Санду.

Ранее президент Молдавии выразила надежду на то, что с учетом наплыва беженцев с Украины ЕС окажет Кишиневу помощь в снижении давления на экономику страны.

Молдавия стала третьей за неделей страной бывшего СССР, подавшей заявку на вступление в ЕС. Первой это сделала Украина. Владимир Зеленский подписал соответствующее обращение, и она была принята европарламентом. Накануне о желании вступить в ЕС заявили власти Грузии.