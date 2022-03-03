Макрон говорит, что Путин не отступит и «худшее еще впереди»

В Елисейском дворце убедились в решимости Путина «продолжать военные действия» после телефонного разговора с президентом Франции Макроном.

Звонок состоялся по инициативе Владимира Путина, сообщают СМИ со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По словам источника, Макрон попросил Путина «не лгать» и заявил, что «украинцы не сдадутся» и что «невозможно договариваться с пистолетом у виска». Макрон призвал Путина к прекращению огня.

Путин объяснил цели «российской операции» в Украине, вспомнил про «денацификацию» и заявил, что «Запад несет большую долю ответственности» за происходящее. Он также заявил Макрону о якобы существующих случаях «нарушения гуманитарного права» со стороны украинцев.

Путин «отрицал бомбардировки Киева» и других городов Украины, говоря о «точечных обстрелах инфраструктуры».

По версии пресс-службы Кремля, заявления об обстрелах и бомбардировках Киева - это «элементы антироссийской дезинформационной кампании».

Путин пригрозил, что затягивание переговоров со стороны Киева приведет к тому, что «в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву».

Он также заявил, что «готов к переговорам» с Украиной, но если не добьется «желаемого» дипломатическим путем, сделает это путем военным. По его словам, задачи военной операции» будут выполнены в любом случае.

«Ничего пока не достигнуто, но можно ожидать худшего», - резюмировал источник в Елисейском дворце.