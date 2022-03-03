Пентагон отложил испытания межконтинентальной баллистической ракеты из-за России

Американские военные отложили плановый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Глава ведомства Ллойд Остин принял такое решение, чтобы «продемонстрировать, что у США нет намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы», заявил Кирби.

«Мы хотели продемонстрировать, что мы являемся ответственной ядерной державой», — добавил он.

Испытательный пуск должен был состояться на этой неделе: военные планировали осуществить его в четверг, 3 марта, с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния. По данным WSJ, администрация президента США Джо Байдена решила перенести его из-за напряженности в отношениях с властями России и российской военной операции на Украине, передает РБК.

Испытания Minuteman III проводятся несколько раз в год, ее цель, как говорят в Командовании глобальных ударов ВВС США, — «подтвердить и проверить эффективность, готовность и точность системы оружия».