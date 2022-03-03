Последнее обновление: 03.03.2022 11:08

Университеты Дании разорвут контакты с вузами России и Беларуси

Университеты Дании прекращают сотрудничество с российскими и белорусскими вузами, заявил председатель Коллегии ректоров Андерс Овенгорд Бьярклев.

По его словам, решение было принято в минувший вторник на специальной встрече представителей датских университетов.

"Мы просто хотим помочь донести сигнал, что всея Дания несогласна с поведением России", - сказал Бьярклев.

Прекращение сотрудничества касается государственных организаций, в том числе университетов. Оно означает остановку совместных исследований, работ в области инноваций, а также отказ от научного обмена и обмена учащимися, передает ТАСС

Во вторник Министерство высшего образования и исследований Дании обратилось к вузам страны с призывом к разрыву контактов.



<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование