Последнее обновление: 02.03.2022 18:20

Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" гражданам России и Беларуси

Мальта приостановила выдачу "золотых паспортов" гражданам России и Беларуси. Об этом сообщает Times of Malta.

В заявлении правительства Мальты говорится, что из-за недавних событий - вторжения России в Украину - необходимые проверки не могут быть проведены эффективно.

"Следовательно, Мальта приостановила на неопределенный период рассмотрение заявлений на получение вышеупомянутых статусов от граждан Российской Федерации и Беларуси", – говорится в сообщении.

Приостановление распространяется как на схему гражданства Мальты в обмен на инвестиции, так и на схему резиденции в обмен на инвестиции, которую необходимо ежегодно возобновлять.



<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование