Последнее обновление: 01.03.2022 16:24

Власти просят украинцев не декларировать захваченную российскую технику

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины обратилось к населению с просьбой не декларировать захваченную российскую военную технику.

В агентстве пояснили, что боевые трофеи не подлежат отражению в декларации, так как приобретены не путем заключения какой-либо сделки.

"Декларировать захваченные российские танки и другую технику не нужно, ведь стоимость этого дерьма не превышает 100 прожиточных минимумов (248 100 грн). Соответственно, подавать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней в случае захвата такого хлама так же не нужно (такая вот тавтология)", - говорится в сообщении НАПК.

Как пояснили в агентстве, боевые трофеи не подлежат отражению в декларации, потому что, во-первых, приобретены не вследствие заключения какого-либо вида сделки, а агрессии РФ; а во-вторых, они обычно уже уничтожены и выведены из строя, из-за чего невозможно провести ее оценку.



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