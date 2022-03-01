Евросоюз будет передавать Украине данные космической разведки о российских войсках

ЕС передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск.

Боррель отметил, что Евросоюз попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные о передвижениях российских войск, сообщает Еuronews

Он добавил, что страны ЕС полны решимости и намерены увеличивать военную поддержку Киева.