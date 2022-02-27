МИД Украины: Лукашенко в любой момент ввести войска Беларуси в Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждает, что Лукашенко готов в любой момент отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что с самого начала Беларусь также использовалась для агрессии. На данный момент Украину обстреливают не только со стороны России, но и с белорусской стороны, и Александр Лукашенко в любой момент может отдать приказ о введении белорусских войск на территорию Украины", - заявил Кулеба в воскресенье на брифинге для иностранных СМИ, передает ТАСС.