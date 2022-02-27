Путин приказал привести ядерное оружие в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Об этом Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Согласно справочнику по терминологии в оборонной сфере, опубликованном Минобороны, стратегические силы сдерживания (ССС) являются основой боевой мощи Вооруженных сил России и предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора в том числе в войне с применением ядерного оружия, передает РБК.

ССС включают в себя Стратегические наступательные силы СНС и Стратегические оборонительные силы (СОС).

«Основу СНС, оснащенных ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения. В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения — соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков ДА ВВС, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности. Основу СОС составляют боеготовые силы и средства Войск воздушно-космической обороны включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны, противовоздушной обороны», — говорится в справочнике.