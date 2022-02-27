Последнее обновление: 27.02.2022 13:50

Страны Европы продолжают закрывать небо для самолетов РФ

За последние несколько часов еще ряд европейских стран объявил о том, что закрывают небо для российских авиакомпаний.

В частности, Германия с 17:00 воскресенья закрывает свое воздушное пространство для "всех российских полетов", сообщил глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг.

Также закроют свое небо Исландия, Ирландия, Бельгия, Австрия, Дания и Швеция.

"Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Наиболее эффективной мерой было бы принятие странами ЕС совместного решения. Швеция теперь будет настаивать на остановке [российских] рейсов внутри ЕС", - заявил Шведский министр по вопросам ЕС Ханс Дальгрен.

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